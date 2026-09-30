‘सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उपलब्ध हर हथियार से देंगे जवाब’, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान

आसिफ से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान ने यमन में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हुए हवाई हमलों में हिस्सा लिया है। उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान के पास जो भी सैन्य साधन हैं वे सऊदी अरब के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए हुए समझौते से बंधा हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी है या नहीं।