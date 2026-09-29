Russia Plane Crash: उड़ान भरने के कुछ देर बाद रूस का सैन्य विमान हादसे का शिकार, 6 की गई जान

Russia Military Aircraft Crash: रूस के सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में मंगलवार को एक सैन्य विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जाएगी। हादसा अमूर क्षेत्र के क्रास्नोयारोवो गांव के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान में सात लोग सवार थे। इनमें से छह की मौत हो गई। बताया गया है कि दो लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद विमान के ईंधन टैंकों में धमाका हुआ और मलबे में आग लग गई। राहत और बचाव दल ने मौके पर कार्रवाई की। दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी रूसी अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।