29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Russia Plane Crash: उड़ान भरने के कुछ देर बाद रूस का सैन्य विमान हादसे का शिकार, 6 की गई जान

Amur Plane Crash: रूस के अमूर क्षेत्र में मंगलवार को टेकऑफ के कुछ देर बाद सैन्य विमान क्रैश हो गया। हादसे में छह लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जानकारी में विमान को Tu-154 बताया गया है। दुर्घटना के बाद ईंधन टैंकों में धमाका हुआ और मलबे में आग लग गई। हादसे की जांच होगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2026

Russia Plane Crash news

रूस में सैन्य विमान हादसे का शिकार(फोटो-X/@BohuslavskaKate)

Russia Military Aircraft Crash: रूस के सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में मंगलवार को एक सैन्य विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जाएगी। हादसा अमूर क्षेत्र के क्रास्नोयारोवो गांव के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान में सात लोग सवार थे। इनमें से छह की मौत हो गई। बताया गया है कि दो लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद विमान के ईंधन टैंकों में धमाका हुआ और मलबे में आग लग गई। राहत और बचाव दल ने मौके पर कार्रवाई की। दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी रूसी अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

Tu-154 विमान से जुड़ी अहम जानकारी

शुरुआती रिपोर्टों में दुर्घटनाग्रस्त विमान को टुपोलेव Tu-154 बताया गया है। यह सोवियत दौर का तीन इंजन वाला जेट विमान है, जिसे मूल रूप से मध्यम दूरी की यात्री उड़ानों के लिए विकसित किया गया था। Tu-154 ने पहली उड़ान 1968 में भरी थी और 1970 के दशक की शुरुआत में इसे यात्री सेवाओं में शामिल किया गया। बाद में इसके अलग-अलग संस्करणों का इस्तेमाल सेना और सरकारी एजेंसियों ने परिवहन तथा अन्य विशेष मिशनों के लिए भी किया। सोवियत संघ के दौर में Tu-154 घरेलू यात्री उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख विमानों में शामिल था। इसके 1,000 से अधिक विमान बनाए गए थे। विमान के डिजाइन में तीन इंजन और मजबूत लैंडिंग गियर जैसी विशेषताएं थीं, जिसकी वजह से यह रूस जैसे विशाल देश में अलग-अलग परिस्थितियों वाले हवाई अड्डों पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा।

अब भी सरकारी और सैन्य इस्तेमाल

Tu-154 का व्यावसायिक इस्तेमाल अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके कुछ विमान अभी भी सरकारी और सैन्य कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। रूस की सरकारी एजेंसियां और रक्षा मंत्रालय इसके अलग-अलग संस्करणों का इस्तेमाल कर्मचारियों और अन्य यात्रियों के परिवहन के लिए करते रहे हैं। रूसी सेना की 223वीं फ्लाइट स्क्वाड्रन भी परिवहन अभियानों के लिए Tu-154 का इस्तेमाल करती रही है। हालांकि, अमूर क्षेत्र में मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के विशेष मिशन और संचालन संबंधी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

तुर्की ने यात्रियों से भरे ईरान के विमान को टेकऑफ से पहले किया जब्त

ये भी पढ़ें
Caspian plane

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 07:55 pm

Published on:

29 Sept 2026 07:50 pm

Hindi News / World / Russia Plane Crash: उड़ान भरने के कुछ देर बाद रूस का सैन्य विमान हादसे का शिकार, 6 की गई जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरानी सांसद का दावा – ‘अमेरिका छोड़कर चला जाएगा हमारा क्षेत्र, इज़रायली शासन के बचे हैं गिने-चुने दिन’

Ebrahim Azizi
विदेश

‘ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन…’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कही बड़ी बात

Mojtaba Khamenei
विदेश

इराक से इटली के आखिरी सैनिक भी लौटे, 12 साल का सैन्य मिशन खत्म, क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

Italy troops
विदेश

तुर्की ने यात्रियों से भरे ईरान के विमान को टेकऑफ से पहले किया जब्त

Caspian plane
विदेश

US-Iran War: हॉर्मुज में जाहज पर फिर हमला, अज्ञात मिसाइल से जहाज में लगी आग, क्रू मेंबर सुरक्षित

Missile attack on oil tanker
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.