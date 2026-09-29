US-Iran War: हॉर्मुज में जाहज पर फिर हमला, अज्ञात मिसाइल से जहाज में लगी आग, क्रू मेंबर सुरक्षित

War News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध के चलते जब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर नाकेबंदी चालू हुई है, तब से इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के चलते एक बार फिर से होर्मुज में एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले की जानकारी मिली है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी के अनुसार, सोमवार शाम हॉर्मुज को पार करते समय एक व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके बाद जहाज में आग लग गई।