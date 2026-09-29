TTP के 5 आतंकियों का पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, वीडियो आया सामने

आतंकियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना का सैन्य अभियान जारी रहेगा। पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से स्थिति काफी खराब है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद और आतंकियों को संरक्षण देता आया है, लेकिन अब खुद ही इसके दलदल में फंस चुका है। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आतंकवाद से पाकिस्तान में आम जनता के साथ ही सुरक्षाबल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी वजह से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी सेना लगातार कार्रवाई करती है। आए दिन ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों का एनकाउंटर करती है, जिससे आतंकवाद के खतरे को कम किया जा सके।