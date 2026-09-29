इराक से इटली के आखिरी सैनिक भी लौटे, 12 साल का सैन्य मिशन खत्म, क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

इस घटना के बाद इटली ने वहां तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर कदम तेज कर दिए थे। अब आखिरी सैनिकों की वापसी के साथ इटली का सैन्य मिशन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। इटली और नाटो की सेनाओं ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर 30 सितंबर तक इलाके से अपनी मौजूदगी खत्म करने पर सहमति जताई थी।