Cuba-US Tension: क्यूबा के मंत्री का बड़ा खुलासा, कहा- ट्रंप हमारे देश को फिर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं देंगे

ऑस्कर पेरेज-ओलिवा फ्रागा ने साफ कहा है कि अमेरिकी व्यापार एम्बार्गो ही सबसे बड़ी अड़चन है। हवाना में अपने ऑफिस में बातचीत करते हुए मंत्री ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि ट्रंप से जुड़े कारोबारी इस साल क्यूबा आए और बिजनेस की बातें कीं। मंत्री ने बताया कि न तो उन्होंने और न किसी अन्य अधिकारी ने ट्रंप से जुड़ी किसी कंपनी के लोगों से मुलाकात की।