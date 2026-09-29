ईरानी एनर्जी सेक्टर पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद सर्दियों में हो सकती है परेशानी, ईरान ने चेताया

मोहाजेरानी ने कहा कि अमेरिका-इज़रायल के हमले ईरान में एनर्जी सप्लाई असंतुलन के अलावा हुए, जिसका सामना सरकार को सत्ता संभालने के बाद से ही करना पड़ रहा था। हालांकि जनता के सहयोग से सरकार कई सर्दियों और गर्मियों में इससे निपटने में कामयाब रही थी। मोहाजेरानी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के पैटर्न के आधार पर देश के उत्तरी प्रांतों में सर्दियों के दौरान लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने इन प्रांतों के गवर्नरों को इस विषय में चेताया है और लोगों के रोज़मर्रा के जीवन की सुरक्षा के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं।