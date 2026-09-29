‘अमेरिका हार मानकर इलाके को छोड़ दे, उसके पास अब दूसरा कोई चारा नहीं’, ईरानी ब्रिगेडियर जनरल का बड़ा बयान

जनरल ने जोर देकर कहा कि ईरान दुनिया की हर उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कर नए हथियार डिजाइन कर रहा है। पुराने उपकरणों को अपग्रेड किया जा रहा है और रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इसका मकसद देश और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर युद्ध का रूप बदलता है तो ईरान मैदान में और नए हथियार लाएगा।