FBI के बाद अब पेंटागन भी हैकर्स के निशाने पर, लीक हुआ लाखों सैनिकों का डेटा

हालांकि, हैकिंग समूह "शाइनीहंटर्स" ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स और 404 मीडिया को दिए बयान में कहा कि वह डेटा जारी नहीं करेगा। एबीसी न्यूज ने कहा कि वह समूह के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। इसी बीच सीएनएन ने भी बताया कि पेंटागन की इस सेंध में DMDC का एक असुरक्षित कंप्यूटर सर्वर शामिल था, जिसके जरिए अनधिकृत उपयोगकर्ताओं ने अक्टूबर 2025 से पहुंच बनाई। सीएनएन द्वारा देखे गए, केंद्र की ओर से पीड़ितों को भेजे गए पत्र के अनुसार, समस्या का पता जुलाई तक नहीं चला था।