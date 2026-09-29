‘पर्दे के पीछे चल रही है बातचीत’, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का दावा, अरब या यूरोपीय देशों में शिफ्ट हो सकती है वार्ता

Iran US Talks Update: ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। ईरान के पूर्व राजनयिक सैयद हादी अफकाही ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि तेहरान अमेरिका के आधिकारिक बयानों के बजाय मध्यस्थ के जरिए मिलने वाले जवाब का इंतजार कर रहा है। अफकाही के मुताबिक, ईरान की उम्मीदें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयानों पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक मध्यस्थ है जो न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी प्रतिनिधिमंडल के फैसलों, रुख और जवाब के लिए मुख्य संपर्क बिंदु बना हुआ है।