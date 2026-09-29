ताइवान की सीमा के पास फिर मंडराए चीन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत, सेना अलर्ट

ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीनी जहाजों की घुसपैठ का आंकड़ा हर महीने तेजी से बढ़ रहा है। जहां मई के महीने में ताइवान के आसपास केवल 30 चीनी जहाज दर्ज किए गए थे, वहीं जून में यह संख्या बढ़कर 55 पहुंच गई। इसके बाद अगस्त महीने में तो स्थिति काफी बिगड़ गई और ताइवान के आसपास रिकॉर्ड 244 चीनी जहाज पाए गए। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दौरान रोजाना औसतन 8 चीनी पोत ताइवान के समुद्री पानी में गश्त लगा रहे थे। इन आंकड़ों में करीब 60 प्रतिशत जहाज चीन के कोस्ट गार्ड के थे, जबकि चीनी नौसेना के नियमित युद्धपोत इसमें शामिल भी नहीं थे। मई से लेकर इस महीने के पहले तीन हफ्तों तक ताइवान के आसपास कुल 1,247 चीनी जहाजों की आवाजाही दर्ज की जा चुकी है, जिसे ताइवानी अधिकारियों ने बेहद गंभीर स्थिति बताया है।