‘मैं होता तो रिहा नहीं करता’, अमेरिकी एयरबेस पर आतंकी साजिश के आरोपियों को जमानत पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

इस घटना में ईरान की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। लंदन स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि कुछ ब्रिटिश लोगों और मीडिया की ओर से संदिग्धों को ईरान से जोड़ने की कोशिश निराधार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने भी मामले में किसी विदेशी देश की भूमिका पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और इस स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।