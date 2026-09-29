North Korea Russia Troops: रूस के लिए उत्तर कोरिया का ‘मेगा मिशन’! 10 हजार सैनिक और भेजने की तैयारी, जेलेंस्की के दावे से मची हलचल

North Korea Military Support: रूस-यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की सैन्य भूमिका को लेकर नया दावा सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस में पहले से मौजूद हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों के अलावा करीब 10 हजार और जवानों को भेजने की तैयारी चल रही है। उनके मुताबिक नए सैनिकों का चयन और प्रशिक्षण किया जा रहा है। यदि यह तैनाती होती है, तो यह युद्ध में प्योंगयांग की भागीदारी के विस्तार का संकेत होगी और रूस की विदेशी सैन्य मदद पर बहस को और तेज कर सकती है।