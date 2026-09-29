Iran US Tension: ईरान की नई उम्मीद, कल तक अमेरिका के जवाब का इंतजार; कतर की मध्यस्थता से फिर खुली बातचीत की राह

Iran US Talks: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे संवाद की जगह मध्यस्थों के जरिए संदेशों का सिलसिला तेज हो गया है। तेहरान को उम्मीद है कि वॉशिंगटन उसके प्रस्ताव पर जल्द आधिकारिक जवाब देगा। इस पूरे घटनाक्रम में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने कुछ शर्तों के साथ इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने की योजना सामने रखी है। कतर और पाकिस्तान के जरिए चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब अगले कदम पर पहुंचती दिख रही हैं।