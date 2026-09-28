28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान में फिर अमेरिकी हमले का डर? पुलिस चीफ ने दिया ‘सबसे खराब हालात’ के लिए तैयार रहने का आदेश

US-Iran War: ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रादान ने अधिकारियों को अमेरिका के नए हमलों के सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने सैन्य और रक्षा ढांचे को मौजूदा हालात के हिसाब से मजबूत करने की बात कही।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 28, 2026

iran police chief warns News

ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रादान (फोटो- x post/ @clashreport)

US Attack: अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के चलते ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद-रजा रादान (Ahmad Reza Radan) ने अपने अधिकारियों को सावधान रहने को कहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के नए हमलों के सबसे खराब हालात (Worst Case Scenario) के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही रादान ने सोमवार को कहा कि हर ईरानी सैनिक को दुश्मन के संभावित कदमों का पहले से अनुमान लगाना चाहिए।

दुश्मन की रणनीति को पहले से समझें

रादान ने कहा कि कहा कि दुश्मन की रणनीति को पहले से समझना और उसके संभावित कदमों के मुताबिक रक्षात्मक उपाय करना जरूरी है। ईरान को दुश्मन की ओर से पैदा होने वाले सबसे खराब हालात की कल्पना करनी चाहिए और उसका मुकाबला करने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए।

युद्ध में दुश्मन से हुई गलतियां

ईरानी पुलिस प्रमुख ने हाल के युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मन की योजना बनाने वाली व्यवस्था कई बार गलतियां करती है। ऐसे में इन गलतियों का पहले से अनुमान लगाकर उस हिसाब से अपने सैन्य और रक्षा ढांचे को फिर से तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने पहले के युद्ध में यह सोचा था कि कमांडरों और बुनियादी ढांचे पर हमला करके देश की व्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस गलती को बताते हुए रादान ने कहा कि कमांडरों की मौत के बावजूद ईरान की व्यवस्था और रक्षा क्षमता अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही है। इसे उन्होंने दुश्मन के आकलन और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर का उदाहरण बताया।

ईरान ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले ईरान अमेरिका पर हमलों के दौरान युद्ध अपराध करने का आरोप लगा चुका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने कहा था कि अमेरिकी हमलों में अस्पतालों, स्कूलों, पुलों और ऊर्जा केंद्रों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। ऐसे में रादान ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सैन्य और रक्षा ढांचे को फिर से व्यवस्थित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से दुश्मन के संभावित परिदृश्यों का पहले से अनुमान लगाने और उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नेवी के पूरे कंट्रोल वाले दावे को अमेरिकी सेना ने बताया झूठ, कहा – ‘उनके पास नहीं है कोई नेवी’

ये भी पढ़ें
Strait of Hormuz

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

28 Sept 2026 08:56 pm

Published on:

28 Sept 2026 08:56 pm

Hindi News / World / ईरान में फिर अमेरिकी हमले का डर? पुलिस चीफ ने दिया ‘सबसे खराब हालात’ के लिए तैयार रहने का आदेश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इज़रायली सेना ने मार गिराया हमास का मनी एक्सचेंजर, आतंकी संगठन को करता था विदेशी मुद्रा ट्रांसफर

Israel strikes in Gaza
विदेश

डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला वायरस, संक्रमित मामलों की संख्या 8,000 पार

Ebola outbreak in DR Congo
विदेश

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची आज करेंगे अमेरिका में मध्यस्थों से मुलाकात, क्या जल्द होगी दोनों देशों में डील?

Abbas Araghchi
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नेवी के पूरे कंट्रोल वाले दावे को अमेरिकी सेना ने बताया झूठ, कहा – ‘उनके पास नहीं है कोई नेवी’

Strait of Hormuz
विदेश

उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया की खुली चेतावनी, DMZ धमाके में बारूदी सुरंग का सच निकला तो होगी जवाबी कार्रवाई

Kim Jong Un
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.