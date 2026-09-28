ईरान में फिर अमेरिकी हमले का डर? पुलिस चीफ ने दिया ‘सबसे खराब हालात’ के लिए तैयार रहने का आदेश

ईरानी पुलिस प्रमुख ने हाल के युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मन की योजना बनाने वाली व्यवस्था कई बार गलतियां करती है। ऐसे में इन गलतियों का पहले से अनुमान लगाकर उस हिसाब से अपने सैन्य और रक्षा ढांचे को फिर से तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने पहले के युद्ध में यह सोचा था कि कमांडरों और बुनियादी ढांचे पर हमला करके देश की व्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस गलती को बताते हुए रादान ने कहा कि कमांडरों की मौत के बावजूद ईरान की व्यवस्था और रक्षा क्षमता अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही है। इसे उन्होंने दुश्मन के आकलन और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर का उदाहरण बताया।