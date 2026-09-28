ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची आज करेंगे अमेरिका में मध्यस्थों से मुलाकात, क्या जल्द होगी दोनों देशों में डील?

ईरान की तरफ से हाल ही में कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि किसी भी जंग या हथियार से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातचीत होती है। ईरान का मानना है कि अमेरिका से विवाद जंग के ज़रिए नहीं, बल्कि बातचीत के ज़रिए ही सुलझाया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से सीज़फायर के लिए पेश किए गए नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी इस युद्ध का स्थायी अंत हो जाएगा। कुछ दिन पहले यह रिपोर्ट भी आई थी कि अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव के बाद ट्रंप एक बार फिर ईरान पर बमबारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मिडटर्म चुनाव से पहले भी युद्ध खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच डील कब होगी, इस बारे में फिलहाल कुछ भी तय नहीं है, लेकिन मध्यस्थों की तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे युद्ध का अंत और शांति की स्थापना हो सके।