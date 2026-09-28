डीआर कांगो में नहीं थम रहा इबोला वायरस, संक्रमित मामलों की संख्या 8,000 पार

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य/डीआर कांगो (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में इबोला (Ebola) वायरस का प्रकोप अभी भी जारी है। कांगो में इबोला के बंडीबुग्यो स्ट्रेन ने लोगों की चिंता बढ़ाई हुई है। यह इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्ट्रेन के लिए अब तक कोई वैक्सीन या विशिष्ट इलाज विकसित नहीं किया जा सका है। बिना किसी वैक्सीन या विशिष्ट इलाज के बीच इस बीमारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।