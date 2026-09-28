उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया की खुली चेतावनी, DMZ धमाके में बारूदी सुरंग का सच निकला तो होगा जवाबी कार्रवाई

South Korea Warning: दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर जांच में यह पक्का हो गया कि 21 सितंबर को डिमिलिट्राइज्ड जोन (DMZ) में हुआ विस्फोट उत्तर कोरिया की हाल में बिछाई गई बारूदी सुरंग से हुआ था, तो वह उसके खिलाफ उचित और उसी के अनुरूप कदम उठाएगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री कांग शिन-चुल (Kang Shin-chul) ने सोमवार को बयान दिया। हालांकि, अभी सुरंग के प्रकार और इसे किसने बिछाया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।