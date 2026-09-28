हॉर्मुज के बाद अब अरब सागर में घुसेगी ईरानी सेना! सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का बड़ा ऐलान

अरब सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हैं। यहां से तेल की बड़ी मात्रा गुजरती है। ऐसे में ईरान का यह रुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि दुश्मन जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उतना ही खुद को नुकसान पहुंचाएगा।