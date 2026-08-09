मोजतबा खामेनेई की स्वास्थ्य को लेकर लेकर क्या है सच्चाई? सामने आया नया वीडियो

Mojtaba Khamenei Update: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर अमेरिका और इजरायल अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि कई बार उनकी हालत कमजोर होने और मौत होने की भी अफवाह उड़ाई गई, लेकिन ईरान ने हर बार इसे खारिज किया है। इसी बीच, एक बार फिर ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर चल रही अटकलों के बीच ईरान की समाचार एजेंसी मेहर न्यूज ने उनका एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मोजतबा खामेनेई स्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।