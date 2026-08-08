डीज़ल से भरा टैंकर पलटा, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी बैंगुई में 20 लोगों की मौत

सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका के गरीब और अस्थिर देशों में से एक है। देश में कई जगह सड़कों की हालत काफी खराब है। यातायात व्यवस्था भी खराब है और लोग अक्सर ही नियमों का उल्लंघन करते हैं। पेट्रोल-डीज़ल की सप्लाई मुख्य रूप से सड़क मार्ग से होती है क्योंकि देश भूमि से घिरा हुआ हुआ है और आयातित फ्यूल पर निर्भर है। ऐसे में टैंकर दुर्घटनाएं अक्सर ही जानलेवा साबित हो सकती हैं। सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और कमजोर बुनियादी ढांचा बड़ी परेशानियाँ रही हैं और ऐसे में फ्यूल की सप्लाई अक्सर कठिनाइयों से गुज़रती है और सड़क दुर्घटनाएं सामान्य हैं।