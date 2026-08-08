आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते के पूरे हुए एक साल, रुबियो ने ट्रंप को बताया ‘प्रेसिडेंट ऑफ पीस’

Armenia Azerbaijan Peace Deal: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति की दिशा में हुई प्रगति को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। रुबियो ने ट्रंप को 'प्रेसिडेंट ऑफ पीस' बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले साल हुई अहम बैठक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की बैठक की मेजबानी की थी।