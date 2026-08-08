ईरान-ओमान की डील से खुलेगा होर्मुज? अस्थायी शिपिंग रूट पर बनी सहमति

हालांकि, अराघची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह तेहरान की चेतावनियों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। अराघची ने कहा कि ओमान के साथ बातचीत का मकसद स्थायी रास्ते पर सहमति बनने से पहले एक अस्थायी शिपिंग रूट बनाना है। उन्होंने कहा, “नए रास्ते पर पहुंचने से पहले, मुख्य रास्ते के आधार के तौर पर एक अस्थायी रास्ते पर विचार किया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों की सेना और नौसेना के बीच बातचीत हुई है। इस बीच, सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के नेताओं ने मक्का में एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैंं।