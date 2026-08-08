इजरायली मीडिया का दावा-ईरान में मौजूद ही नहीं मुजतबा खामेनेई, ‘जल्द निधन’ की खबरें आ सकती है सामने

इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मुजतबा खामेनेई की हालत अत्यंत चिंताजनक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायल के चैनल 14 और जेरूसलम पोस्ट ने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया कि सत्ता के गलियारों में उनके 'जल्द निधन' की खबरें सामने आ सकती हैं। दूसरी ओर, सऊदी समाचार आउटलेट 'अल-हदथ' ने इजरायली सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मुजतबा खामेनेई 'ईरान में मौजूद ही नहीं हैं।' सूत्रों का यह भी आरोप है कि उनके नाम से जारी होने वाले आधिकारिक संदेश वास्तव में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नए प्रमुख अहमद वाहिदी और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।