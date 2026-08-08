क्या NATO की ताकत परखेंगे व्लादिमीर पुतिन? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में रूसी हमले की आशंका

Will Russia Attack NATO Nations: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस-यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से आई खुफिया रिपोर्ट ने NATO देशों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल, इस रिपोर्ट के आकलन के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उकसावे वाले कदमों को मंजूरी देने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक तैयार हो सकते हैं। इसके लिए वे अगले कुछ वर्षों में NATO की दृढ़ता को परखने के लिए किसी सहयोगी देश पर सीमित हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। रूस यह आकलन कर सकता है कि यदि NATO के किसी सहयोगी देश पर हमला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन किस तरह प्रतिक्रिया देगा।