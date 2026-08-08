बच्चों की सुरक्षा में मेटा नाकाम, 53 अरब रुपए का जुर्माना, जज बोले- यह कारखाने के प्रदूषण जैसा

Meta and child safety: बच्चों को अपने प्लैटफॉर्म्स से होने वाले खतरों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देने के मामले में मेटा पर अमरीका में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यू मैक्सिको के एक जज ने कंपनी को 567 मिलियन डॉलर (करीब 53 अरब रुपए) का अतिरिक्त जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जज ब्रायन बिडशेड ने मेटा की तुलना एक कारखाने से करते हुए कहा कि मेटा का विज्ञापन और कंटेंट उसका उत्पाद है, जबकि बच्चों को होने वाला मानसिक नुकसान और उनका यौन शोषण वह प्रदूषण है जिसे कम करना जरूरी है।