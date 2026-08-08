US Senate Tariff Bill: रूस से तेल खरीदने पर बढ़ा दबाव, भारत-चीन पर 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिकी सीनेट से पास

US Senate Tariff Bill: अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल-गैस खरीदने वाले भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल 86-11 वोटों से पास किया है। ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। बिल पास होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलने पर यह कानून बन जाएगा। जानिए रूस से भारत की तेल खरीद क्यों बढ़ी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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