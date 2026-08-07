मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अटकलें तेज, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं आए सामने

रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि जिस हमले में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हुई, उसमें मोजतबा खामेनेई भी घायल हुए थे। इसके बाद से वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि संभावित सुरक्षा खतरों और हमले के जोखिम को देखते हुए वे सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे मिलने के बजाय बिचौलियों के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि मौजूदा समय में खामेनेई से संपर्क करना "बहुत मुश्किल" है। हालांकि, इन सभी दावों की अब तक ईरानी सरकार या किसी आधिकारिक स्रोत ने पुष्टि नहीं की है।