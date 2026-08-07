पाकिस्तान-तुर्किए-सऊदी डिफेंस डील पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

यह डिफेंस डील ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे विवादों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। सऊदी अरब पहले भी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर चुका है। तेल प्रतिष्ठानों और जरूरी ढांचे पर हुए हमलों के बाद उसने अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञ इस समझौते को क्षेत्र में एक नए सुरक्षा गठबंधन की दिशा में कदम मान रहे हैं। कुछ लोग इसे "इस्लामिक NATO" जैसी संभावनाओं से भी जोड़ रहे हैं।