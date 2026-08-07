सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों का हमला, 11 लोग घायल; क्षेत्र में तनाव और टकराव का खतरा बढ़ा

यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब पर हमला किया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। यह जानकारी सऊदी सैन्य अधिकारियों ने दी है। हमले के बाद सऊदी अरब अलर्ट हो गया है। उसने हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया की ओर से समन्वित हमलों की आशंका जताई है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में बने सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि शुक्रवार तड़के दक्षिणी नजरान प्रांत में हुए इस हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में सात सऊदी नागरिक, एक यमनी, दो मिस्र के नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। घायलों में एक चार साल का बच्चा भी है।