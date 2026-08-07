हूतियों ने किया यमन की सरकारी सेना पर हमला, 38 सैनिकों की हुई मौत

मरीब और हदरामौत में यमन की सरकारी सेना के शिविरों पर हूतियों के हमले में 38 सैनिकों की मौत हो गई। पहले मरने वाले सैनिकों की संख्या 30 बताई जा रही थी, जो बाद में बढ़कर 38 हो गई। अभी मरने वाले सैनिकों की संख्या का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हूती विद्रोहियों का हमला काफी घातक था। इस हमले के लिए आत्मघाती ड्रोन्स के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद हूतियों ने आधिकारिक रूप से इसकी ज़िम्मेदारी भी ली है।