क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच हुई थी ‘तूतू-मैंमैं’? व्हाइट हाउस ने दिया जवाब

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग अपने हथियारों के भंडार को दोबारा मजबूत करने के लिए 67 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग कर रहा है। यह राशि प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का हिस्सा है, जिस पर अमेरिकी सरकार विचार कर रही है। हालांकि, व्हाइट हाउस और पेंटागन ने रिपोर्ट में किए गए सभी प्रमुख दावों को खारिज किया है। उसके मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप तथा रक्षा मंत्री हेगसेथ के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है।