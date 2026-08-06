किम जोंग उन का नया मिसाइल टेस्ट! साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च की पुष्टि की

नॉर्थ कोरिया ने फिर दिखाई ताकत। ईस्ट कोस्ट से अज्ञात हथियार दागा। (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज)
Kim Jong Un North Korea Missile Test: उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य गतिविधियों को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा है। साउथ कोरिया के अनुसार, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने ईस्ट कोस्ट यानी की पूर्वी समुद्री तट से एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है। हालांकि अभी तक हथियार के प्रकार और इसकी दूरी जैसी अहम जानकारियां सामने नहीं आई हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस लॉन्च की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों को लेकर पहले भी क्षेत्रीय तनाव बढ़ता रहा है। इस नए लॉन्च के बाद एक बार फिर कोरियाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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