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किम जोंग उन का नया मिसाइल टेस्ट! साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च की पुष्टि की

North Korea Missile Launch: उत्तर कोरिया ने ईस्ट कोस्ट से अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है। खुद इस बात की पुष्टि पड़ोसी देश साउथ कोरिया ने किया है।
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भारत

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Saurabh Mall

Aug 06, 2026

North Korea missile launch

नॉर्थ कोरिया ने फिर दिखाई ताकत। ईस्ट कोस्ट से अज्ञात हथियार दागा। (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज)

Kim Jong Un North Korea Missile Test: उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य गतिविधियों को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा है। साउथ कोरिया के अनुसार, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने ईस्ट कोस्ट यानी की पूर्वी समुद्री तट से एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है। हालांकि अभी तक हथियार के प्रकार और इसकी दूरी जैसी अहम जानकारियां सामने नहीं आई हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस लॉन्च की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों को लेकर पहले भी क्षेत्रीय तनाव बढ़ता रहा है। इस नए लॉन्च के बाद एक बार फिर कोरियाई क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

06 Aug 2026 02:51 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:51 pm

Hindi News / World / किम जोंग उन का नया मिसाइल टेस्ट! साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च की पुष्टि की

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