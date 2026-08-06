ईरान जंग में अमेरिकी गोला-बारूद खत्म होने की खबरें फर्जी, ट्रंप बोले- अफवाह फैलाने वाले गद्दारों को जेल में डालूंगा

अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिकी सेना के पास मिसाइल रक्षा सिस्टम के गोला-बारूद खत्म हो रहे हैं।