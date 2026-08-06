Iran Strait of Hormuz: हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर 7% शुल्क की मांग, ईरान ने रखा प्रस्ताव

Strait of Hormuz shipping Fee: अमेरिका और इजराइल द्वारा फरवरी में शुरू किए गए सैन्य संघर्ष के बाद मध्य पूर्व का शक्ति-संतुलन अचानक बदलता नजर आ रहा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर ईरान ने 7% शुल्क वसूलने की बड़ी शर्त रख दी है। तेहरान का यह कदम सीधे तौर पर वाशिंगटन के दबदबे को चुनौती दे रहा है। जहां अमेरिका इस मार्ग पर किसी भी तरह का टैक्स न लगाने की मांग कर रहा है, वहीं ईरान का यह दांव साबित करता है कि हालिया युद्ध के बावजूद क्षेत्रीय कमान धीरे-धीरे उसके हाथों में खिसक रही है।