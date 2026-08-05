बेंजामिन नेतन्याहू की दो-टूक – ‘डोनाल्ड ट्रंप हैं अच्छे दोस्त, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इज़रायल जो ज़रूरी होगा वो करेगा’

लेबनान (Lebanon) में इज़रायल (Israel) की सैन्य कार्रवाई जारी है। हालांकि अमेरिका (United States of America) इसके पक्ष में नहीं हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कई बार इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) से इस पर रोक लगाने के लिए भी कह चुके हैं। ट्रंप की मध्यस्थता में इज़रायल और लेबनान में कई बार सीज़फायर भी हुआ, लेकिन हर बार इज़रायली सेना ने इसका उल्लंघन किया। नेतन्याहू का मानना है कि उनके देश की सुरक्षा के लिए लेबनान में सैन्य कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) अभी भी इज़रायल के लिए खतरा है। अब नेतन्याहू ने ट्रंप और अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी बात कह दी है।