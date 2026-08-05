नए टैरिफ के बाद चीन का पलटवार, 6 अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया- ड्रोन एक्सपोर्ट पर भी रोक

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ब्लैकलिस्ट की गई इन कंपनियों ने "शिनजियांग से जुड़े अवैध अमेरिकी प्रतिबंधों को समर्थन और सहायता प्रदान की है, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।" संयुक्त राष्ट्र पहले शिनजियांग में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के विरुद्ध संभावित अपराधों को लेकर चिंता जता चुका है। हालांकि, चीन इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है।