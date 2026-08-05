दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में जोरदार धमाके, 20 मिनट में हुए 7 ब्लास्ट

दुबई में हुए इन धमाकों के साथ ही यमन की राजधानी सना से भी धमाकों की खबरें आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इन्हें हवाई हमले बताया जा रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये यमन से दागी गई मिसाइलों की आवाजें थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे क्षेत्रीय तनाव के बीच राहत की खबर यह है कि ओमान, अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने का ऐलान कर सकते हैं। 8 अगस्त को इसको लेकर बड़ी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।