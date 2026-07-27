दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी पैसेंजर सुरक्षित

विमान के कार्गों होल्ड एरिया में धुआं उठने के बाद विमान के चालक दल ने राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दी। विमान में अनांसमेंट सुनने के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई। हालांकि क्रू सदस्यों ने यात्रियों की हिम्मत बढ़ाई और उन्हे शांत रहने के लिए कहा। जिसके बाद विमान में सवार यात्री शांत हुए। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।