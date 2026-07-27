CJP ने फिर दे दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, कहा- छात्रों के खिलाफ हुई FIR वापस नहीं ली गई तो सड़क पर उतरेंगे

रंका ने लिखा कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में सैकड़ों छात्रों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने वाले वॉलंटियर्स को भी डिटेन किया जा रहा है। इस तरह सरकार से हुए समझौते का पूरा उल्लंघन हो रहा है।