त्रिपुरा DGP अनुराग धनखड़ की मौत के मामले में बड़ा अपडेट! जांच टीम में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर हुई 10

Tripura DGP Anurag Death Case Update: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच अब और तेज कर दी गई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए पहले बनाई गई 3 सदस्यीय टीम का विस्तार करते हुए अब 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई टीम आधुनिक तकनीक और समन्वित तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी, ताकि मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा सके।