27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

त्रिपुरा DGP अनुराग धनखड़ की मौत के मामले में बड़ा अपडेट! जांच टीम में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर हुई 10

DGP Anurag Death Case Update: त्रिपुरा के DGP अनुराग की रहस्यमयी मौत की जांच तेज कर दी गई है। तीन सदस्यीय जांच टीम का विस्तार कर 10 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है, जो हर पहलू की गहन जांच करेगी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Jul 27, 2026

tripura dgp anurag dhankar death case update investigation sit expanded 10 member team

DGP अनुराग धनखड़ [डेथ केस अपडेट। फोटो सोर्स- X (@meevkt)

Tripura DGP Anurag Death Case Update: त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच अब और तेज कर दी गई है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए पहले बनाई गई 3 सदस्यीय टीम का विस्तार करते हुए अब 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई टीम आधुनिक तकनीक और समन्वित तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी, ताकि मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा सके।

DGP अनुराग की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में उनके सरकारी चैंबर से जुड़े वॉशरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी।

3 सदस्यीय टीम का हुआ विस्तार

24 जुलाई को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसकी अगुवाई पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक (SP) नमित पाठक कर रहे थे। अब जांच को और प्रभावी बनाने के लिए इसी टीम का विस्तार कर 10 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है।

किन अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया गया?

नई जांच टीम में वेस्ट त्रिपुरा के अर्बन एडिशनल SP ध्रुबा नाथ, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अमताली थाना, वेस्ट अगरतला महिला थाना, बट्टाला और रामनगर आउटपोस्ट के प्रभारी अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा केटीडी सिंह पुलिस ट्रेनिंग अकादमी के एक इंस्पेक्टर और पहले जांच अधिकारी रहे सुभोजित देब भी टीम का हिस्सा बनाए गए हैं।

रोज होगी मॉर्निंग और इवनिंग ब्रीफिंग

जांच को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर दिन सुबह और शाम समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह की बैठक में जांच की रणनीति, नए कार्य और जिम्मेदारियां तय होंगी, जबकि शाम की बैठक में दिनभर की प्रगति, जुटाए गए साक्ष्यों और आगे की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

अधिकारियों को रोजाना देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

जांच टीम के सभी सदस्यों को प्रतिदिन पश्चिम त्रिपुरा के एसपी को विस्तृत प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसमें जांच की स्थिति, जुटाए गए सबूत, तकनीकी विश्लेषण और अगले कदमों की जानकारी शामिल रहेगी। वहीं हर शनिवार को साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) को भेजी जाएगी।

विपक्ष ने उठाई न्यायिक जांच की मांग

कांग्रेस, सीपीआई(एम), सीपीआई समेत कई विपक्षी दलों ने इस मामले की जांच त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख की मौत बेहद गंभीर मामला है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

कांग्रेस ने जताया हत्या का संदेह

सुदीप रॉय बर्मन ने इस घटना को बेहद संदिग्ध बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसे हत्या का मामला मानती है। उनका कहना है कि यदि इस मामले में पारदर्शी जांच नहीं हुई तो राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठेंगे। विपक्ष का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच न्यायिक निगरानी में ही संभव है।

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

अनुराग का अंतिम संस्कार 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके बेटे अभिषेक ने परिवार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों की उपस्थिति में उन्हें मुखाग्नि दी।

कौन थे IPS अनुराग धनखड़ ?

अनुराग धनखड़ 1994 बैच के IPSअधिकारी थे और उन्होंने 17 मई 2025 को त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक का पद संभाला था। इससे पहले वे इंटेलिजेंस में DGP के रूप में कार्यरत थे। अपने लंबे करियर में उन्होंने CBI में जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, बीपीआरएंडडी, सीआईएसएफ तथा संयुक्त राष्ट्र के कोसोवो मिशन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) का भी नेतृत्व किया था।

नीरव मोदी जांच टीम का हिस्सा रहे DGP अनुराग धनखड़, अपने ही ऑफिस में मृत पाए गए IPS; जानिए करियर की प्रमुख जिम्मेदारियां

ये भी पढ़ें
tripura dgp anurag dhankar death case update investigation sit expanded 10 member team

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 05:04 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:04 pm

Hindi News / National News / त्रिपुरा DGP अनुराग धनखड़ की मौत के मामले में बड़ा अपडेट! जांच टीम में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर हुई 10

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

करुर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

AIADMK MLAs joining TVK
राष्ट्रीय

युक्रेन के राजदूत विदेश मंत्रालय में तलब, भारतीय वाणिज्यिक पोत पर हमले के विरोध में जताई कड़ी आपत्ति

Foreign Ministry summons Ukrain ambassador
राष्ट्रीय

E20 Petrol: संसद में केंद्र सरकार का दावा, ई20 पेट्रोल से इंजन सुरक्षित, प्रदर्शन बेहतर और प्रदूषण कम

e20 petrol
नई दिल्ली

कंगना रनौत ने CJP प्रदर्शनकारियों को बताया ‘गंदगी और बदसूरती’ फैलाने वाला, संसद में विपक्ष पर भी साधा निशाना

Kangana Ranaut attacks Cockroach Janta Party protest
राष्ट्रीय

TMC के 20 बागी सांसदों पर फैसला कब? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, पूछा- 5 हफ्ते से एक्शन क्यों नहीं?

TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.