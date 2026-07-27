सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच साझा करने वाली 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, तीन दिन पहले बनी थी चर्चा का केंद्र

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा- रंपाचोडावरम की मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग में उत्साह के साथ मंच से बोलने वाली शिवानी का इस तरह दुनिया छोड़ देना बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी शिवानी की पढ़ाई और बड़े सपनों को लेकर हुई बातचीत याद है।