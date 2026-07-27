NEET 2024 से 2026 तक कैसे बदला पेपर लीक पैटर्न? परीक्षा सुधार टास्क फोर्स सदस्य बोले- इस बार पेपर सेटर ने तोड़ा भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित इस मल्टी-डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स की अध्यक्षता इन्फ़ोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। इस कमिटी में ISRO के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, IB के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल और IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी शामिल हैं। टास्क फोर्स के सदस्य प्रो. कामाकोटी ने साफ़ किया कि कमिटी का मुख्य मकसद प्रधानमंत्री के दिए गए निर्देशों को पूरा करना है, जो चार अहम स्तंभों पर आधारित हैं। पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया, मजबूत ढांचा, लीक-प्रूफ सुरक्षा सिस्टम और टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम।