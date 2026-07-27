‘2018 के बाद UP में नहीं आई शिक्षक भर्ती’, कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा

CJP on Yogi Adityanath: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट रीपोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया गया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नई शिक्षक भर्ती की जरूरत है लेकिन उन्हें दूसरे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है।