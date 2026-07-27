27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘2018 के बाद UP में नहीं आई शिक्षक भर्ती’, कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा

CJP ने एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने शिक्षक भर्ती, युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 27, 2026

CJP on Yogi Adityanath, CJP, Yogi Adityanath, CJP X Post, CJP Official X Account, Uttar Pradesh News, UP Teacher Recruitment, UP Youth Employment,

कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा (फोटो सोर्स - आईएएनएस)

CJP on Yogi Adityanath: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट रीपोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया गया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नई शिक्षक भर्ती की जरूरत है लेकिन उन्हें दूसरे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है।

खबर अपडेट की जा रही है…

कौन हैं नंदन नीलेकणि? जिन्हें पीएम मोदी ने सौंपी भारत की परीक्षा व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी

ये भी पढ़ें
Who is Nandan Nilekani, Nandan Nilekani, Nandan Nilekani Profile, Nandan Nilekani Biography, Nandan Nilekani News, Nandan Nilekani Infosys,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

Updated on:

27 Jul 2026 05:06 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:05 pm

Hindi News / National News / ‘2018 के बाद UP में नहीं आई शिक्षक भर्ती’, कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

करुर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

AIADMK MLAs joining TVK
राष्ट्रीय

युक्रेन के राजदूत विदेश मंत्रालय में तलब, भारतीय वाणिज्यिक पोत पर हमले के विरोध में जताई कड़ी आपत्ति

Foreign Ministry summons Ukrain ambassador
राष्ट्रीय

E20 Petrol: संसद में केंद्र सरकार का दावा, ई20 पेट्रोल से इंजन सुरक्षित, प्रदर्शन बेहतर और प्रदूषण कम

e20 petrol
नई दिल्ली

कंगना रनौत ने CJP प्रदर्शनकारियों को बताया ‘गंदगी और बदसूरती’ फैलाने वाला, संसद में विपक्ष पर भी साधा निशाना

Kangana Ranaut attacks Cockroach Janta Party protest
राष्ट्रीय

TMC के 20 बागी सांसदों पर फैसला कब? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, पूछा- 5 हफ्ते से एक्शन क्यों नहीं?

TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.