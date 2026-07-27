NEET पेपर लीक के बाद गरमाया E20 का मुद्दा, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया ऐलान

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। साथ ही प्रदूषण कम होगा और किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई बार इस नीति का समर्थन कर चुके हैं। उनका कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है।