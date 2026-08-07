<strong>अरविंद केजरीवाल</strong> ( Arvind Kejriwal ) भारत के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 28 दिसम्बर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक वे इस पद पर रहे। इससे पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सरकार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये उन्होंने संघर्ष भी किया। भारत में सूचना अधिकार अर्थात सूचना कानून के आंदोलन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाने, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और सबसे गरीब नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये सशक्त बनाने हेतु उन्हें वर्ष 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की। केजरीवाल आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के संयोजक हैं।

और पढ़ें