सांसद संजय देशमुख की गद्दारी से टूट गए उद्धव ठाकरे, कहा- बेटी की शादी का बहाना बनाकर धोखा दिया

उद्धव ने आगे बताया कि इस बैठक में संजय देशमुख ने आने के बजाय वीडियो कॉल से जुड़ने की बात कही। संजय ने कहा कि बेटी की शादी का रिश्ता फाइनल करना है। इस वजह से वह आने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन यह बेटी का रिश्ता नहीं कहीं और गठबंधन का मामला था।