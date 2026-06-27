केतन हत्याकांड: शादी के बाद कहां से होने वाली थी सिया की विदाई? सपना चूर होने के बाद मां पूजा गोयल ने खोला राज

मां पूजा गोयल ने बताया कि केतन और सिया की शादी को एक 'शाही शादी' का रूप देने की तैयारी चल रही थी। शादी के बारे में जानकारी देते हुए पूजा ने बताया कि दोनों परिवारों ने राजस्थान के उदयपुर जिले में एक लग्जरी रिसॉर्ट में भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। इस शादी में वे दिल खोकर खर्च करने जा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के लिए उन्होंने उदयपुर के अनंता रिसॉर्ट की बुकिंग कराई थी। इसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये और खर्च करने की तैयारी चल रही थी। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के ​लिए प्राइवेट विमान (चार्टर्ड एयरक्राफ्ट) की किराए पर लेने की बात चल रही थी। दोनों परिवारों के बीच बजट या किसी और बात को लेकर कोई विवाद नहीं था। हम तो बस शादी के कार्ड, लहंगे और वेन्यू की प्लानिंग में डूबे हुए थे।