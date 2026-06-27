केतन हत्याकांड: मंगेतर सिया और प्रेमी का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में क्या-क्या सामने आया?

पुलिस जांच के अनुसार, सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी सबसे पहले परिवार को क्रिकेट मैच के दौरान दोनों के साथ देखे जाने के बाद मिली थी। जांच टीम का दावा है कि परिवार को इस रिश्ते की जानकारी होने के बावजूद बाद में सिया की सगाई केतन अग्रवाल से कर दी गई। इस संबंध में पुलिस ने सिया के माता-पिता और भाई से भी पूछताछ की है।