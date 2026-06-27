केतन हत्याकांड: मंगेतर सिया और प्रेमी का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में क्या-क्या सामने आया?

केतन अग्रवाल और सिया गोयल। (Photo: Social Media | Enhanced by ChatGPT)
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के बीच अब एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी क्रिकेट मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इसी बीच पुलिस जांच में दोनों के रिश्ते और कथित साजिश को लेकर कई नए दावे सामने आए हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित वीडियो में सिया गोयल और चेतन चौधरी क्रिकेट मैच देखते हुए एक-दूसरे से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब पुलिस दोनों के रिश्ते की टाइमलाइन तैयार करने में जुटी है।
पुलिस जांच के अनुसार, सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी सबसे पहले परिवार को क्रिकेट मैच के दौरान दोनों के साथ देखे जाने के बाद मिली थी। जांच टीम का दावा है कि परिवार को इस रिश्ते की जानकारी होने के बावजूद बाद में सिया की सगाई केतन अग्रवाल से कर दी गई। इस संबंध में पुलिस ने सिया के माता-पिता और भाई से भी पूछताछ की है।
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जांच में पुलिस का दावा है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी कई महीनों तक लगातार संपर्क में रहे। दोनों के बीच करीब 2,000 फोन कॉल हुईं और वे कई बार मिले भी। जांच एजेंसियों के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है ताकि दोनों के रिश्ते और कथित साजिश की पूरी तस्वीर सामने आ सके।
पुलिस के मुताबिक, सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान केतन को खाई में धक्का दिया गया। इससे पहले भी कथित तौर पर हत्या की कोशिश किए जाने के दावे पुलिस कर चुकी है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी संदेह है कि दोनों आरोपियों ने घटना से पहले और बाद में मोबाइल फोन से कई चैट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट किए। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। जांच एजेंसियां डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेज और अन्य डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और हर नए डिजिटल साक्ष्य तथा गवाह के बयान की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच का उद्देश्य पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करना और यह पता लगाना है कि कथित साजिश कैसे रची गई। फिलहाल मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
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