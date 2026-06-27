‘खाई से निकाला तो बंधा हुआ था केतन का मुंह’, अग्रवाल परिवार बोला- सिया की इन बातों ने पहले ही दिन बढ़ा दिया था शक

केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक, 18 जून को लोहगढ़ किले पर घटना के बाद मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा था कि 'केतन अभी जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।' उनका दावा है कि यह सुनते ही सिया के हावभाव अचानक बदल गए। इसके बाद परिवार ने उससे कई सवाल पूछे लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। विशाल अग्रवाल ने बताया कि उसी समय उन्हें पहली बार सिया के व्यवहार पर संदेह हुआ।