27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘खाई से निकाला तो बंधा हुआ था केतन का मुंह’, अग्रवाल परिवार बोला- सिया की इन बातों ने पहले ही दिन बढ़ा दिया था शक

Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में परिवार ने घटना वाले दिन की पूरी कहानी बताई है। जानिए आखिर क्यों पहले ही दिन गहरा गया था शक।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 27, 2026

Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Pune Lohagad Murder, Ketan Murder Case, Pune Murder News, Chetan Chaudhary, Ketan Agarwal Latest News, Siya Goyal Latest Update, Lohagad Fort Murder, Vishal Agarwal, Sunil Gaikwad,

केतन अग्रवाल और सिया गोयल। (Photo: Social Media | Enhanced by ChatGPT)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच अब केतन के परिवार ने घटना वाले दिन की पूरी कहानी साझा करते हुए दावा किया है कि उन्हें उसी दिन मंगेतर सिया गोयल पर शक हो गया था। परिवार का कहना है कि सिया का व्यवहार, सवालों पर उसकी चुप्पी और बाद की कुछ घटनाओं ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे।

'केतन अभी जिंदा है…' सुनते ही बदल गए थे सिया के हावभाव

केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक, 18 जून को लोहगढ़ किले पर घटना के बाद मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा था कि 'केतन अभी जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।' उनका दावा है कि यह सुनते ही सिया के हावभाव अचानक बदल गए। इसके बाद परिवार ने उससे कई सवाल पूछे लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। विशाल अग्रवाल ने बताया कि उसी समय उन्हें पहली बार सिया के व्यवहार पर संदेह हुआ।

खाई से निकाला तो बंधा हुआ था केतन का मुंह

विशाल अग्रवाल ने दावा किया कि 18 जून को उन्हें सिया की मां का फोन आया था, जिसमें बताया गया कि केतन लोहगढ़ किले से गिर गया है। परिवार जब मौके पर पहुंचा तब तक केतन को खाई से बाहर निकाला जा चुका था। परिवार के मुताबिक, उस समय केतन का मुंह बंधा हुआ था। चेहरा खुलवाने के बाद ही उन्होंने उसकी पहचान की। परिवार का कहना है कि यह दृश्य देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए थे।

बहन के सवालों पर भी चुप रही सिया

परिवार का दावा है कि मौके पर केतन की बहन ने सिया से पूछा कि वह कहां बैठी थी, केतन कैसे गिरा और वह किले के उस किनारे तक कैसे पहुंचा। लेकिन सिया ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। परिजनों का यह भी दावा है कि उस समय सिया का रोना उन्हें बनावटी लगा जिससे उनका शक और गहरा हो गया।

सवालों के बीच सिया को वहां से ले गईं बुआ

परिवार के अनुसार, अगले दिन जब सिया उनके घर पहुंची तो उससे फिर पूछा गया कि आखिर केतन का कौन सा पैर फिसला था। लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल अग्रवाल के मुताबिक, सवाल-जवाब के दौरान शादी तय कराने वाली सिया की बुआ ने उसे 'तू चल-चल' कहते हुए वहां से ले गईं। परिवार का दावा है कि इसके बाद उनका संदेह और बढ़ गया।

रेस्क्यू करने वाले शख्स का दावा- सिया शांत खड़ी थी, बाकी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे

इस बीच मामले में एक और दावा सामने आया है। केतन अग्रवाल के शव को खाई से बाहर निकालने वाले सुनील गायकवाड़ ने कहा कि जब वह मौके पर पहुंचे तो केतन के सिर पर गंभीर चोटें थीं। उनके मुताबिक, खोपड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और हाथ-पैरों पर भी कई चोटों के निशान थे।

सुनील गायकवाड़ का दावा है कि उस दौरान आसपास मौजूद लोग घबराए हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी थी। उन्होंने बताया कि शव को जंगल के रास्ते बाहर लाया गया। उनके अनुसार, 18 जून की सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। बचाव अभियान दोपहर करीब 12:30 बजे तक चला और करीब 1:30 बजे शव को एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।

सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ, माता-पिता भी तलब

उधर, पुणे पुलिस ने शुक्रवार को सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, साहिल चेतन चौधरी को जानता है। पूछताछ में उसने बताया कि चेतन और सिया की दोस्ती एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। पुलिस ने अब सिया के माता-पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 18 जून को सिया गोयल और उसके मंगेतर केतन अग्रवाल पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई।

पुलिस का आरोप है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

इससे पहले पुलिस यह भी दावा कर चुकी है कि दोनों आरोपियों ने घटना से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट किए थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं जहां डिलीट डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला भी लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

केतन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा: सबूत मिटाने के लिए कत्ल से पहले और बाद में रिसाइकल बिन से डिलीट की गई थी मोबाइल चैट

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Siya Goyal Deleted Chats, Pune Murder Case, Lohagad Fort Murder, Ketan Agarwal News, Pune Crime News,

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jun 2026 03:13 pm

Published on:

27 Jun 2026 03:09 pm

Hindi News / National News / ‘खाई से निकाला तो बंधा हुआ था केतन का मुंह’, अग्रवाल परिवार बोला- सिया की इन बातों ने पहले ही दिन बढ़ा दिया था शक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केतन हत्याकांड: अब पुलिस ने सिया के भाई के साथ माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सभी के फोन जब्त

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय

सांसद संजय देशमुख की गद्दारी से टूट गए उद्धव ठाकरे, कहा- बेटी की शादी का बहाना बनाकर धोखा दिया

shiv sena ubt mps rebel delhi
राष्ट्रीय

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर प्रियांक खरगे ने पीएम मोदी को घेरा, बोले- ‘कब करेंगे मन की बात’

Priyank Kharge on Ram Mandir donations.
राष्ट्रीय

खालिस्तानी आतंकी खतरे को लेकर इंटेलिजेंस अलर्ट, दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा बढ़ी

Delhi Security Alert
राष्ट्रीय

White House: पाकिस्तान को गले लगा कर भारत को उपमहाद्वीप पर हावी होने से क्यों रोकना चाहता है अमेरिका ?

White housr News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.